“Spostano il programma” GF 2023 | da Signorini e Mediaset la decisione e l’annuncio ufficiale

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Grande Fratello sta entrando ormai nel vivo e Alfonsospera che questa edizione possa essere una delle migliori in assoluto. Adesso è stata presa unaper quanto riguarda il futuro del reality show ed è una vera sorpresa, dato che nessuno se l’aspettava. Quindi, i telespettatori dovranno subito cambiare le loro abitudini e iniziare ad assimilare questa novità, che giunge quindi dopo le prime tre puntate. Ma parlando dello scorso appuntamento del Grande Fratello, andato in onda nella serata del 18 settembre, uno dei momenti più commoventi per Alfonsoe il pubblico si è verificato quando Alex Schwazer ha ricevuto la sorpresa della moglie Kathrin, la quale lo ha incontrato e baciato nella Casa. Ma a fare scalpore è stata ladella regia, che ha praticamente zittito il microfono ...

Curiosità: Il delitto dell'Olgiata fu un omicidio commesso il 10 luglio 1991 in una villa dell'Olgiata, zona residenziale situata a nord di Roma, la cui vittima fu la quarantaduenne Alberica Filo della Torre. Il caso rimase irrisolto per vent'anni — soprattutto a causa della scarsa accuratezza delle indagini — fino a quando nel 2011 la prova del DNA permise di identificare il colpevole in Manuel Winston Reyes, un uomo di origine filippina laureato in ingegneria navale che svolgeva la mansione di domestico, ex dipendente della famiglia, che poi confessò l'accaduto il 1º aprile 2011. Il processo lo condannò a 16 anni di reclusione il 14 novembre 2011, sentenza confermata il 9 ottobre. L'11 ottobre 2021 ottenne la libertà dopo dieci anni, grazie anche a buona condotta e sconti di pena.

... sono i percorsi lungo i quali, stagione dopo stagione, gli animali e i pastori si, in ... promosso dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (Icpi) e finanziato dal Pon (......Inquadratura automatica mantiene le persone al centro dell'inquadratura anche mentre si, e ... tra cui Piani personalizzati, un nuovo modo per gli utenti di Fitness+ di ricevere undi ...

Europei di ciclismo 2023, ecco i convocati dell'Italia Quotidiano Sportivo

Le due Bari 2023: gli ultimi appuntamenti fino al 25 settembre ... Comune di Bari

La stagione del ciclismo su strada 2023 si sta avviando verso la conclusione ma il calendario ha ancora in serbo qualche corsa interessante, la maggior parte delle quali si terrà su territorio italian ...Cambia la programmazione del Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e il giovedì ...