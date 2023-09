Specie aliene nel Mediterraneo | allarme medusa a pois in Sardegna

(Di martedì 19 settembre 2023) "Si nutre di plancton, di uova e larve di pesci", spiega l'Arpas, "diventando un potenziale pericolo per la comunità ittica"

Curiosità: In biologia, per specie alloctona o specie aliena si intende una qualsiasi specie vivente (animale, vegetale o fungo) che, a causa dell'azione dell'uomo (intenzionale o accidentale), si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico, autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale. Alcune volte viene impiegato anche il termine di specie naturalizzata o specie spontaneizzata (specialmente nel caso di vegetali). Quando la specie alloctona, per le sue elevate capacità competitive, compromette gli ecosistemi originari, si parla di specie aliena invasiva.

Questo tipo di monitoraggio viene eseguito in zone interessate da traffico navale internazionale, quindi potenzialmente connesso al rischio di introduzione di'. [ foto: Wikipedia ] Vuoi ...- - > Leggi Anche Dal pesce scorpione al granchio blu: Italia invasa da pesci e insetti tropicali Leggi Anche Quanto ci costano leLa medusa a pois dal Pacifico a Olbia La...

Specie aliene: la formica di fuoco è sbarcata in Italia Focus

Lollobrigida a Ue: Prevenire specie aliene come granchio blu ilmessaggero.it

Dopo la pesca e l’avvistamento di alcuni granchi blu nelle acque della provincia spezzina nelle scorse settimane, il crostaceo simbolo dell’estate 2023 non poteva non trovare un posto da protagonista ...Dopo le recenti polemiche sull’eradicazione della specie aliene invasive (una polemica presente praticamente solo in Italia), Giampiero Sammuri, L’eradicazione delle specie aliene invasive dalle Isole ...