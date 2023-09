Spagna femminile nel caos | il ministro alla Federazione | «Correggano queste anomale convocazioni»

(Di martedì 19 settembre 2023) Ènella Nazionalespagnola. La nuova ct Montse Tomé ha diramato le, escludendo Jenni Hermoso («lo abbiamo fatto per proteggerla») e provocando la sua reazione: «Proteggermi da cosa? Da chi?». Ma il punto non è solo Hermoso. Quindici delle ventitré convocate non hanno intenzione di rispondereconvocazione. Venerdì scorso, come ricorda El Paìs le giocatrici della Nazionale hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo profondi cambiamenti nella Federcalcio spagnola (Rfef) dopo il caso Rubiales e il bacio non consensuale a Jenni Hermoso e ieri hanno voluto chiarire che la loro posizione non è cambiata. E che non indosseranno più la maglia della Roja fino a quando non vedranno una riforma delle strutture dellache, secondo loro, non consente loro di lavorare in ...

SPAGNA FEMMINILE, FURIA HERMOSO: "NON E' CAMBIATO NULLA, DA COSA DEVONO PROTEGGERMI" Sport Mediaset

Spagna femminile, quindici su ventitré non vogliono rispondere alla convocazione, ora il governo si schiera con le calciatrici ...Venerdì 22 settembre in Svezia ci sarebbe il debutto della Spagna da campione del Mondo. Ma è in forte dubbio se continuerà la linea dure delle giocatrici iberiche dopo lo ‘scandalo Rubiales’. Hanno ...