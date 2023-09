Sorrento | detiene marijuana in casa | arrestato un 74enne

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)in. 190 Grammi di stupefacente sequestrati in un'abitazione diNel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di, nel corso di operazioni di prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno controllato l'abitazione di un uomo in via Belvedere adove hanno rinvenuto e sequestrato, in un vano deposito, 6 barattoli contenenti 190 grammi di. Pertanto, l'indagato, undi Scafati con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.