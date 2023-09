Sonia Bruganelli fa una clamorosa rivelazione su Paolo | Mi permetti di presentarlo?

Curiosità: Il Grande Fratello VIP (anche abbreviato in GFVIP) è stata la versione VIP del reality show Grande Fratello, trasmesso in Italia su Canale 5 dal 19 settembre 2016 al 3 aprile 2023, e prodotto dalla Endemol Shine Italy. I protagonisti del reality sono state persone conosciute (VIP), divise equamente tra uomini e donne, che hanno condiviso la propria vita quotidiana, riprese 24 ore su 24 da una serie di telecamere.

provoca oppure no C'è una foto sui social che manda in tilt i suoi ...Certe cose non si dovrebbero proprio chiedere. Lo avrà pensato, quando su Instagram una sua follower le ha rivolto una domanda al limite dello "scorretto". L'ex moglie di Paolo Bonolis, da poco scalzata come opinionista del GF da Cesara ...

Sonia Bruganelli: Volete uscire con Paolo Bonolis Mi spiace, non ho la sua agenda Fanpage.it

Sonia Bruganelli, corteggiatrice di Paolo Bonolis le scrive una “proposta indecente”: la reazione dell'imprend ilmessaggero.it

Dopo l’intervista a Verissimo, non ci si aspettava di vedere Sonia Bruganelli in compagnia di un altro uomo, visto che ha candidamente ammesso di essere ancora legata a Bonolis, nonostante la ...Una corteggiatrice di Paolo Bonolis ha scritto a Sonia Bruganelli di presentarle l’ex marito, la replica dell’imprenditrice nasconde un po’ di gelosia