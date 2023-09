Sondaggio | profondo rosso Pd | quanto è largo abisso con Meloni

(Di martedì 19 settembre 2023) Nell’ultima settimana si è registrato un leggero incremento nel gradimento verso Fratelli d’Italia, con un aumento dello 0,3%. Il partito guidato dalla premier Giorgiasembra aver recuperato dalla lieve flessione estiva e il suo tasso di approvazione sale di nuovo, ormai stabilmente intorno al 29%, fermandosi al 28,8%. Questi dati emergono dall’ultimoSwg per La7, condotto tra il 13 e il 18 settembre 2023. Siamo nel pieno delle feste di partito e della ripresa delle attività politiche. I due partiti politici che hanno mostrato un rilancio nei sondaggi sono la Lega e Italia Viva. Il Carroccio, dopo aver chiuso il proprio evento con un accordo tra il segretario Matteo Salvini e la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, si trova ora al 9,8% con un guadagno dello 0,2%. Stessa performance per Italia Viva che passa dal 2,6% al ...

Curiosità: Entro l'ambito degli studi di scienza politica la classifica storica dei presidenti degli Stati Uniti d'America è il risultato di tutta una serie di sondaggi condotti al fine di stabilire il grado di successo ottenuto da chi ha prestato servizio nella funzione di presidente degli Stati Uniti d'America. I sistemi di classificazione sono generalmente basati su sondaggi rivolti agli storici accademici e agli studiosi di politologia o sulla fama postuma concessa dall'opinione pubblica. Le classifiche si concentrano sui risultati presidenziali, sulle qualità di comando e sui fallimenti e sugli eventuali errori compiuti nel corso del mandato.

Profonda sfiducia dell'opinione pubblica statunitense. Biden alla pari di Trump nei sondaggi nonostante le quattro incriminazioni, ma sull'evidente declino psicofisico del presidente vige una sorta di ...