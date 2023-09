Sondaggio Mentana | FdI corre più di tutti Il Pd sprofonda sotto la soglia psicologica

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) Fiducia crescente in Giorgia Meloni, in FdI e nel governo. Caloladel Pd. IlSwg per il Tg le 7 diarriva in una delle settimane più calde e problematiche per l’esecutivo: con l’emergenza migranti e le preoccupazioni per una manovra economica “complicata”. Va da sé che i risultati sono lo specchio di una fiducia nell’operato dell’esecutivo. Il cambio di paradigma sul fronte migratorio impresso dalla premier e recepito da Ursula von der Leyen è stato recepito anche dal potenziale elettore che andasse a votare oggi. Nell’ultima rilevazione di Swg il partito del premier, Fratelli d’Italia sale al 28,8 per cento facendo registrare un +0,3 per cento negli ultimi sette giorni. Dato, quindi, estremamente significativo per la maggioranza di governo ed estremamente ...