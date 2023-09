Sondaggi politici | Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Di martedì 19 settembre 2023) (Adnkronos) –e Pd in crescita, M5S in calo e Lega su. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi 18 settembre 2023. Il partito del presidente del del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e sale al 28,8%. Il Pd di Elly Schlein cresce dello 0,1% e arriva al 19,8%. Passo indietro del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,2% e scivola al 17,2%. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% e approda al 9,8%, mentre Forza Italia cede lo 0,1% e ora vale il 6,3%. Azione (3,7%) precede i Verdi-Sinistra (3,4%), Italia Viva (2,8%), +Europa (2,4%), Per l’Italia con Paragone (1,8%) e Unione Popolare (1,7%). il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Curiosità: Le elezioni politiche in Italia del 2022 per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento italiano – Camera dei deputati e Senato della Repubblica – si sono tenute domenica 25 settembre 2022, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, provocato dalla crisi del governo Draghi. Nella stessa data si sono svolte anche le elezioni regionali in Sicilia.

Fratelli d'Italia e Pd in crescita, M5S in calo e Lega su. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi 18 settembre 2023. Il partito del presidente del del Consiglio Giorgia ...... sono particolarmente centrali in questo momento e il governo è chiamato a dare chiare risposte, esaurienti, e soluzioni, ad entrambe i problemi, anche perché proprio idanno in ...

Il sondaggio politico di SWG per TgLa7: continua a crescere Fratelli d'Italia (+0,3%), insieme a PD e Lega. Calano invece M5s, Azione e Forza Italia.