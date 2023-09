Sondaggi | il nodo immigrazione non disturba Giorgia Meloni Ed Elly Schlein insegue…

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 settembre 2023) La scena politica italiana ha visto recenti sviluppi nelle preferenze dei cittadini. Ènon sembra influenzare i dati dei. Almeno per ora. Fratelli d’Italia continua a crescere, registrando un incremento significativo nell’ultima settimana. Secondo ilo Swg per il TgLa7, il partito guidato daha segnato un progresso dello 0,3%, attestandosi al 28,8%. A seguire, il partito diha registrato un lieve aumento di 0,01%, raggiungendo il 19,7%. Contrariamente, il M5s ha subito una diminuzione dello 0,2%, scendendo al 17,4%. A breve distanza, la Lega si fa avanti con un 9,6% dopo un incremento dello 0,2%. Altri partiti come Forza Italia e Azione di Carlo Calenda hanno registrato una perdita ...