Sky | Mediaset o Prime | dove vedere Milan-Newcastle? Canale esatto | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 19 settembre 2023) La UEFA Champions League sta oramai per partire ufficialmente. Ancora qualche ora di attesa e poi, attraverso la prima giornata della fase a gironi della competizione, vedremo scendere in campo le tante stelle delle 32 squadre che prendono parte al torneo. La massima competizione europea per club dunque, dopo le partite estive che hanno definitivamente stabilito le ultime squadre in grado di strappare un pass per l’accesso alla manifestazione, tornerà protagonista. E con lei, tra le tante formazioni, troveremo ildi Stefano Pioli. Subito una partita dal sapore amarcord volendo citare un termine d’ispirazione felliniana per i rossoneri che, quest’oggi a San Siro a partire dalle 18.45, disputeranno il primo turno della Champions contro ildell’ex Sandro Tonali. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in ...