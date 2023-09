Sky | Mediaset o Prime | dove vedere Lazio-Atletico Madrid? Canale esatto | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Ricomincia la Champions League quest’oggi, e lasarà una dellesquadre a scendere in campo. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata già quest’oggi in una sfida complicata contro l’di Diego Pablo Simeone, con il Cholo che si ritroverà di fronte ad una squadra importante del suo passato da giocatore. I biancocelesti hanno iniziato zoppicando la propria stagione, con soli tre punti conquistati contro il Napoli, e l’Europa può servire per riacquisire una fiducia andata smarrita. Per Sarri c’è il solo Hysaj in dubbio, sostituito contro la Juventus per un problema all’occhio. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Kamada e Guendouzi. I Colchoneros, al momento con sette punti in quattro partite giocate in Liga, vengono anch’essi da una sconfitta pesante contro il Valencia. Simeone è in piena ...