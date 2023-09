SKY cancella il Napoli nella presentazione della Champions – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 settembre 2023) Nuove polemiche contro Sky, che nel presentare le italiane inLeague ha omesso ilnonostante fosse in sovrimpressione. CALCIO. Il, guidato da Rudi Garcia, è pronto per una nuova avventura inLeague e il primo match sarà contro lo Sporting Braga in Portogallo. Tuttavia, l’emittente satellitare Sky ha suscitato l’ira dei tifosi partenopei per un motivo ben preciso: l’omissione deldalla sua coperturamassima competizione europea. Un Episodio Vergognoso Durante una diretta, il giornalista di Sky ha presentato tutte le squadre italiane impegnate inLeague, fornendo dettagli su orario, stadio, canale e data. Sorprendentemente, ilè stato completamente omesso, nonostante ...