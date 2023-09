Sisma Marradi | oltre un centinaio famiglie sfollate a Tredozio

(Di martedì 19 settembre 2023) A, in provincia di Forlì - Cesena, gli sfollati che hanno passato la notte fuori casa, nelle tende, nel palazzetto o in altre sistemazioni sonoun, tra cui la stessa sindaca e ...

Curiosità: La Romagna (Rumâgna in romagnolo, Romanula o Romandiola in lingua latina) è una regione storica, geografica e linguistica dell'Italia settentrionale, che per quasi la sua totalità forma insieme all'Emilia la regione amministrativa dell'Emilia-Romagna. Dal punto di vista geografico, appartengono alla Romagna, oltre alle tre province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, anche una parte della città metropolitana di Bologna, alcune aree della provincia di Pesaro e Urbino (nelle Marche), parte della città metropolitana di Firenze e alcuni territori della provincia di Arezzo compreso l'exclave di Ca' Raffaello (in Toscana), oltre alla Repubblica di San Marino.

Il comune sull'Appennino romagnolo è quello che più ha risentito della scossa di 4.8 di ieri mattina con epicentro a, in Toscana. Oggi il sopralluogo del presidente Stefano Bonaccini insieme ...Sono serie le condizioni del comune di Tredozio , nel forlivese, dopo ilche lunedì mattina ha avuto il suo epicentro asull'appennino tosco - emiliano. Le scuole del paese sono state dichiarate inagibili , ma i ragazzi, circa una novantina, riprenderanno ...

A Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, gli sfollati che hanno passato la notte fuori casa, nelle tende, nel palazzetto o in altre sistemazioni sono oltre un centinaio, tra cui la stessa sindaca e l ...Sono dodici quelli con magnitudo superiore a 2.5, l'ultimo registrato nella nottata tra lunedì e martedì alle 5.40 con magnitudo 3.0 ...