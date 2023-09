Siamo stati a un esclusivo party per scambisti dove si è ammessi solo se non si sbagliano i congiuntivi | ecco cosa abbiamo visto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Tutti sono ancora vestiti. Anche chi prende sculacciate sulla gogna, la struttura in legno adibita alle pratiche di sesso estremo. Il performer nel giardino sta ancora giocando con il fuoco per dare il benvenuto alle coppie che entrano. Soltanto a mezzanotte, quando scenderanno sette donne in fila dalla scala principale, con addossoun tanga e i copri capezzoli per ricevere l’’assenzio’ da una ballerina in piedi su un bancone, iltrasgressivo avrà inizio. Il messaggio con l’indicazione precisa della location arriva su WhatsApp alle 18. Fino a quell’ora sappiamo soltanto che ilscambista è in una villa medievale nel veronese e che s’intitola Absinthium. Che costa 350 euro a coppia e prevede buffet e bevande, servizio di guardaroba, dj set, gioco libertino per tutta la notte. Il dress code non ammette eccezioni: lei in ...