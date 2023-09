Si ribella al tentativo di furto dello scooter | 16enne accoltellato nel Napoletano

(Di martedì 19 settembre 2023) AGI - Un ragazzo di 16 anni è stato ferito neldurante undi rapina. Il fatto è accaduto a Casoria, nei pressi di un centro commerciale lungo via stradale sannitica 87. A soccorrerlo, i carabinieri e il personale del 118. Da una prima ricostruzione delle circostanze del ferimento, il ragazzo è stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all'interno del parcheggio del centro commerciale che hanno tentato di sottrargli lo; al suo rifiuto lo hanno colpito tre volte all'addome con un coltello. La vittima è stata trasferita non in pericolo di vita all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore

AGI - Un ragazzo di 16 anni è stato ferito nel Napoletano durante undi rapina. Il fatto è accaduto a Casoria, nei pressi di un centro commerciale lungo via stradale sannitica 87. A soccorrerlo, i carabinieri e il personale del 118. Da una prima ricostruzione ...

. Il fatto è accaduto a Casoria, nei pressi di un centro commerciale. Il ragazzo si trova ora in ospedale ma non è in pericolo di vita ...Fermati in via Silvio Pellico un 25enne e un 19enne: avevano 300 grammi di hashish. Divieto di dimora a Pisa dopo la direttissima. Controlli anti-spaccio al setaccio 72 persone .