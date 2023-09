Si addormentò in volo | sentenza del giudice sul pilota spiazza tutti

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilsidurante il, ladelcompletamente: cosa è successo? Se non è una svolta allora davvero poco ci manca. La vicenda in questione vede come protagonista ildi ‘Ita Airways‘ che era stato cacciato dalla sua azienda. Motivo? Durante ildella tratta New York-Roma si era addormentato per qualche minuto. Mentre era alla guida del veli. Nella giornata di ieri, però, la notizia dellada parte deldel Lavoro di Roma, Luca Redavid. Quest’ultimo ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento visto che l’uomo non aveva alcuna possibilità di difendersi. Ita Airways (Ansa Foto) Notizie.comCosa si è deciso? Per ...