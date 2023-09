Sheriff - Roma | la probabile formazione di Mourinho | i cambi rispetto all' Empoli

Curiosità: Roberto Bordin (Zawiya, 10 gennaio 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico dello Sheriff Tiraspol.

... questa mattina lasi ritroverà al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione della prima trasferta europea di giovedì contro lo. La parola d'ordine a Trigoria è "gestione". ...Lainvece debutta in Moldavia, a Tiraspol, contro lo, squadra allenata da Roberto Bordin, ex giocatore nel Parma di Arrigo Sacchi ed ex del Napoli di Marcello Lippi che lo aveva già ...

Sheriff Tiraspol-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Il Romanista

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Roma in diretta tv e in streaming Voce Giallo Rossa

Qualche cambio in Europa League per evitare problemi muscolari: da valutare Smalling e Pellegrini, riposo per Dybala e Renato Sanches ...Oggi inizia la preparazione di Sheriff-Roma, con diversi cambi annunciati per Mourinho nell’undici titolare Durante la sessione odierna, saranno valutate le condizioni fisiche dei vari giocatori infor ...