(Di martedì 19 settembre 2023) Alan Sherarer, attaccante storico del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra in vista dell’esordio colin Champions Alan Sherarer è il bomber storico del, chiamato stasera ad affrontare ilnell’esordio in Champions. A La Gazzetta dello Sport ha affidato il suo pensiero sulle prospettive della sua ex squadra: «Può qualificarsi per gli. Giocare asarà difficile per chiunque, sia per il valore della squadra che per i tifosi di St.James’s Park. La squadra verrà messa a dura priva, ma ha abbastanza per uscire dal girone»

Curiosità: Harry Edward Kane (Londra, 28 luglio 1993) è un calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, di cui è capitano e con cui è diventato vicecampione d'Europa nel 2021.

... ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra in vista dell'esordio colin Champions Alan Sherarer è il bomber storico del Newcastle, chiamato stasera ad affrontare ilnell'esordio ...Non saranno i 12.000 che l'11 marzo 2003 vedevano infrangersi le speranze di Alane ... Ma che Newcastle trova unuscito con le ossa rotte dalla partita con l'Inter e messo a nudo in tutti ...

Alan Shearer: "Che crescita il mio Newcastle! Tonali farà molto bene" La Gazzetta dello Sport

Shearer: «Milan Newcastle, gli inglesi possono arrivare agli ottavi» Calcio News 24

Newcastle United face AC Milan this evening in what is a huge match for both clubs. For the Magpies, the chance to play in the Champions League, and start their campaign at an iconic stadium like the ...Eddie Howe has an obvious Newcastle example to follow but it might be an idea to make sure he clears that low bar set by Gary Neville and Scott Parker first.