Shannen Doherty alla reunion di ‘Beverly Hills | 90210’ | “Lotto per la mia vita”

(Di martedì 19 settembre 2023) Per i ragazzini degli anni Novanta è stata una delle serie cult, imperdibile. Ora il cast di “Beverly, 90210” è tornato a riunirsi90s Con, questa volta a Tampa, in Florida, accolto dal pubblico in visibilio per i compagni di tanti pomeriggi. Tra loro anche, la Brenda Walsh della serie (nonché Prue Halliwell in “Streghe”), che ha aggiornato i fan sul suo percorso di lotta contro il cancro.e i colleghi di “Beverly, 90210” in un panel a Tampa, in Florida (Thats4entertainment/Adrian Ruiz)Ladel cast e la standing ovation L’attrice 52enne, visibilmente emozionata, si è riunita ai suoi compagni del popolare teen drama – tra cui Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin ...

Curiosità: Shannen Maria Doherty (Memphis, 12 aprile 1971) è un'attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva statunitense.

