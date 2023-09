Sguardi pittorici | la tavolozza multicolor della London Fashion Week

(Di martedì 19 settembre 2023) Il clima tipicamente uggioso di Londra esplode in una moltitudine di colori. Le passerelle, infatti, preannunciano una primavera estate 2024 all’insegnavivacità. Una brillantezza regalata dalla spensieratezza di sperimentare con un arcobaleno di colori. Protagoniste assolute sono le palpebre, illuminate da ombretti dai colori vivaci. Accostamenti audaci, che osano attraverso l’abbinamento tra nuance dissonanti. Verde e giallo, rosso e viola, blu e bianco tingono il trucco occhiprimavera estate 2024 senza timori. Il risultato è divertente e, a volte, chiassoso, capace di farsi notare attraverso strategie di applicazione originali. Accanto al classico smokey-eyes, infatti, il make up si accende con cristalli ...

Curiosità: La pittura è l'arte che consiste nell'applicare dei pigmenti a un supporto per lo più bidimensionale, come la carta, la tela, la ceramica, il legno, il vetro, una lastra metallica o una parete. Il risultato è un'immagine che, a seconda delle intenzioni dell'autore, esprime la sua percezione del mondo o una libera associazione di forme o un qualsiasi altro significato, a seconda della sua creatività, del suo gusto estetico e di quello della società di cui fa parte. Chi dipinge è detto pittore o pittrice, mentre il prodotto finale è detto dipinto. Si può chiamare anche quadro solo quando realizzato su un supporto mobile, generalmente di dimensioni non molto grandi e spesso racchiuso in cornice.

Il clima tipicamente uggioso di Londra esplode in una moltitudine di colori. Le passerelle della London Fashion Week , infatti, preannunciano una primavera estate 2024 all'insegna della vivacità.

