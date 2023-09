Settimana europea della mobilità | Air Campania testa bus elettrico ad Avellino

(Di martedì 19 settembre 2023). In occasione, l’iniziativa annuale promossa dall’Unione, che si svolge dal 16 al 22 settembre, per promuovere lasostenibile e incoraggiare le persone a utilizzare mezzi di trasporto, AIRadun pullmanmesso a disposizione dalla Industria Italiana Autobus. Si tratta del Menarinibus Citymood 12e, bus urbano di 12 metri, progettato e costruito in Italia, con motore Siemens da 230 kW che garantisce un’autonomia di 300 km. Un veicolo a emissioni zero non soltanto nella trazione, ma anche nella gestioneclimatizzazione e dei sistemi ausiliari. Il Citymood 12e è dotato ...

Curiosità: Le giornate internazionali, gli anni internazionali e i decenni internazionali definiscono un lasso di tempo dedicato alla sensibilizzazione nei confronti di un argomento di interesse internazionale. Molte di queste ricorrenze sono state istituite e promosse dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite o dall'UNESCO, in questi casi l'agenzia di riferimento affianca un logo dedicato a quello dell'agenzia e sostiene e coordina la promozione dell'evento con le proprie infrastrutture, presentando inoltre un resoconto scritto sulle diverse attività svolte nel mondo in occasione dell'evento e contenente le raccomandazioni per le occasioni successive.

"La Fed lascerà i tassi invariati alla riunione di questa. I dati sull'inflazione mostrano infatti una progressiva discesa, mentre l'economia rimane resiliente; le probabilità di un ...19 - 09 - 2023 / Giorno per giorno Anche quest'anno, il Comune di Ferrara parteciperà all'iniziativa Giretto d'Italia 2023, in occasione delladella Mobilità, che si terrà mercoledì 20 Settembre 2023. Giunta alla sua tredicesima edizione, questa iniziativa è organizzata da Legambiente in collaborazione con Euromobility , ...

Strade pedonalizzate e percorsi in bicicletta: Roma celebra la settimana europea della mobilità RomaToday

C'è la Sem, la Settimana europea della mobilità fino al 22 settembre LifeGate

Si tratta del Menarinibus Citymood 12e, bus urbano di 12 metri, progettato e costruito in Italia, con motore Siemens da 230 kW che garantisce un’autonomia di 300 km ...Eurostat ha dichiarato che il tasso d’inflazione annuale si è attestato al 5,2% ad agosto, in calo rispetto alla lettura precedente del 5,3%.L’inflazione al consumo della zona euro nel mese di agosto ...