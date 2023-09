Sesso con minori | arrestato 32enne nel lodigiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Operazione lampo dei carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta: hannoun trentaduenne italiano, incensurato residente a Lodi, per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo aveva nascosto in casa, in un cloud, circa 700 video con scene dicon. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione di una donna che l’uomo aveva contattato su una chat proponendole rapporti sessuali a pagamento e alla quale aveva mandato uno dei video incriminati. Il materiali sequestrato era composta da circa 700 video a sfondo sessuale ritraenti, di età compresa tra i 4 e i 16 anni. L’uomo avrebbe anche diffuso alcuni dei video a un centinaio di altre persone, per intrattenere delle chat erotiche e vendendoli a cifre pari a 20-30 euro. L’, incensurato, è ...

Biologia

Sesso – il genere in ambito biologico e genetico

– il genere in ambito biologico e genetico Sesso – attività umana che coinvolge gli organi genitali

Cognomi

Sesso – antica famiglia nobile originaria di Reggio Emilia

Geografia

Sesso – frazione di Reggio Emilia

Musica

Sesso – singolo di Hipster e dei Two Fingerz del 2012

Psicologia

Sesso – aspetto del comportamento che riguarda la riproduzione e la ricerca del piacere

