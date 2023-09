(Di martedì 19 settembre 2023) Il Governo Meloni nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha dato mandato alla Difesa di incrementare la rete deidi permanenza per il rimpatrio dei(Cpr) utilizzando alcuneche dovranno essere ristrutturate dai genieri militari. I Cpr al momento in Italia sono 9, con una capienza totale di 453 posti dislocati a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino Potenza, Trapani, Gorizia, Nuoro e Milano. Numeri insufficienti che dovranno essere raddoppiati, fornendo ad ogni Regione un suo centro che sarà localizzato in alcune di questeinutilizzate da anni dopo l'abolizione della leva militare obbligatoria nel 2004 e la smilitarizzazione, soprattutto del Nordest, avvenuta al termine della Guerra Fredda. Le...

Curiosità: Il danno biologico, nel diritto italiano, consiste nella lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona., permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio (si veda la sezione "Esempi").

strumenti Grazie alla nuova tecnologia, ha segnalato, 'ci saranno lavori che si perderanno ma anchelavori che nasceranno, ed è quindi necessario darestrumenti al Parlamento e al ...... "Le risposteprima del voto in Ue, altrimenti i cittadini non ci capiranno". Un altro ... come la modifica dei trattati dell'Ue, l'accettazione dimembri o l'adattamento delle istituzioni ...

Servono nuovi centri per i migranti e si torna a parlare delle caserme dismesse Panorama

Migranti, cambiano le regole, servono nuovi Cpr in zone a bassa ... Esperia Tv

In giro per l'Italia sono centinaia e centinaia gli spazi una volta utilizzati dall'esercito ed abbandonati da anni. Una soluzione che sembra pronta all'uso ...L’ex sindaco di Firenze non è capace di star fermo. Rischia di suo. Ci mette la faccia. Ma recuperare l’allure dei tempi andati è ...