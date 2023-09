Serie C | a Bergamo è nata una stella | l'Atalanta U23 si gode Italeng | il nuovo Zapata che piace a Gasperini

Curiosità: Bergamo ( AFI : ['brgamo], ; Bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco, , fino al XVIII secolo anche Bergomo) è un comune italiano di 119 834 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia.

Non c'è tempo per fermarsi inD e così, dopo le prime due giornate di campionato, arriva alla terza il turno ...per Varesina e Castellanzese sono in programma due trasferte in provincia di...e senza idee all'Arechi nel primo posticipo del lunedì valevole per la quarta giornata diA. ... In chiusura di mercato era con un piede e mezzo a, poi ha vinto il cuore. E non si è mosso ...

Difesa e Scamacca le spine di Gasperini a Bergamo: l'Europa arriva ... Quotidiano Sportivo

Da Bergamo: Scamacca salterà anche il Cagliari. Tempi esatti dopo gli esami SOS Fanta

A Bergamo è nata una stella Jonathan Italeng si sta ritagliando un ruolo di primo piano in Serie C con la maglia della neonata Atalanta U23, già a quota 4 punti nelle prime tre uscite di campionato.LE CHIUSURE. Da Seriate a Grumello fino alla tangenziale Est, una serie di interventi per migliorare la viabilità e di manutenzione.