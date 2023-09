Serie C 2023 2024 | Lucchese e Gubbio sullo 0-0 Vince la Vis Pesaro

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Solo 0-0 traal Porta Elisa. Un punto per le due squadre nella quarta giornata del gruppo C del girone B diC. Una partita con poche emozioni non smuove la classifica delle due squadre: lasale a 8 punti e resta imbattuta, come ilche si porta a quota 6. Prima vittoria per la Vische dopo tre sconfitte consecutive batte 2-0 l’Entella grazie ai gol di Da Pozzo (23?) e Iervolino (95?). Successo per 1-0 anche per il Pineto che batte il Rimini (in 10 uomini dal 44? per doppio giallo di Semeraro) con una rete di Volpicelli all’88’. Solo 1-1 invece tra Arezzo e Olbia. La partita si accende dopo lo scoccare dell’ora di gioco quando al gol di Guccione (63?) risponde Contini (66?). Vittoria di misura per la Recanatese che si affida a Giampaolo per ...