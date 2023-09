Serie C 2023 2024 | a porte chiuse la gara tra Foggia e Virtus Francavilla

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Si disputerà alatra, valevole per la quarta giornata die in programma giovedì 21 settembre allo stadio Pino Zaccheria. A renderlo noto è stata la Lega Pro, che ha disposto tale misura in seguito al provvedimento del Giudice Sportivo che ha sanzionato ilcon l’obbligo di disputare una. SportFace.