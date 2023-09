Serie B | la Cremonese ha scelto il nuovo allenatore

(Di martedì 19 settembre 2023) Lavolta pagina. Dopo 5 giornate, la società del patron Arvedi archivia la parentesi Ballardini, iniziata un anno fa inA nel tentativo di centrare un'improbabile salvezza, e si affida a Giovanni Stroppa per cercare di risollevare un ambiente in ebollizione dopo aver centrato...

Curiosità: L'Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

Dopo l’esonero di Davide Ballardini, la Cremonese ha comunicato tramite i propri canali ufficiali il nuovo allenatore del club militante in Serie B, come la Sampdoria: Giovanni Stroppa. Ecco il ...Con il posticipo di ieri tra Cittadella e Sampdoria si è conclusa anche la quinta giornata della Serie B 2023-24. È ancora troppo presto per fare i primi bilanci – soprattutto ...