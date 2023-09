Serie B | giornata 5 | dilaga il Parma | la Samp va ancora ko

(Di martedì 19 settembre 2023)dominante nella5 diB: la ‘manita’ di Catanzaro lancia gli emiliani al primo posto in solitaria. Successi di Venezia e Palermo che inseguono la vetta, primo punto per la Feralpisalò che impedisce al Modena di fare en plein di vittorie. Südtirol beffato nel recupero dal Cosenza, quarto pareggio per il Bari mentre la Cremonese esonera Davide Ballardini dopo il brutto avvio di stagione. Altra sconfitta dellache scivola in casa.B,5: Catanzaro-0-5,doria-Cittadella 1-2, Venezia-Spezia 1-0, Ascoli-Palermo 0-1 Nel big match diilinfligge una severissima lezione al Catanzaro, travolto 0-5 in casa. Quarta vittoria in cinque gare per i ducali, da soli in ...

Curiosità: La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

Ne esce bene Giua in una gara tutto sommato semplice. Aveva già cominciato con il piede giusto la sua annata dirigendo Napoli - Sassuolo della seconda, partita in cui aveva assegnato un rigore ai padroni di casa ed espulso Maxime Lopez per proteste (target del designatore in questo inizio di stagione).

ROMA - L'effetto derby per l'Inter, il ritorno della Juventus e la discesa del Napoli. La quarta giornata di campionato ha portato le prime sostanziali modifiche alle quote scudetto, con ...