Serie A | quali sono gli stadi italiani più accessibili? La classifica

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, Napoli, Juventus e Verona in cima alladell’tà inA. Stefano Pietta, giornalista lombardo con tetraparesi spastica, ha scritto a tutte le società diA per richiedere la possibilità di accredito stampa. E la relativatà all’area dedicata ai media negli, per giornalisti e giornaliste che convivono con disabilità. In alternativa che si muovono con carrozzine o altri ausili. “Non si tratta di essere campioni intà ma semplicemente di garantire a tutte e tutti i colleghi l’opportunità di svolgere il proprio lavoro, senza dover ‘ripiegare’ su soluzioni non professionali”. Le spiegazioni in una nota stampa di Stefano Pietta, giornalista pubblicista, creatore e conduttore della web radio SteRadioDj. Il canale ...