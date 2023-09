Serie A | Giudice Sportivo 4ª giornata | tre gli squalificati

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Sono tre i giocatoridaldopo la quartadiA, nessuno per Empoli-Inter di domenica (ore 12.30). Questa poteva essere la prima volta con qualche diffidato, ma nessuno è arrivato a quattro ammonizioni in altrettante partite (c’è chi è a tre).A –QUARTAUna: Mateusz Wieteska (Cagliari), Federico Baschirotto (Lecce), Luca Caldirola (Monza) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati