Serie A | giornata 4 | pro e contro tra big match e spettacolo

(Di martedì 19 settembre 2023) Un campionato cominciato con il piede giusto, almeno per quanto riguarda lo. Non ci si annoia mai (o quasi), ecco allora i pro edella4 diA, che ha visto ben due bige sfide di alto livello. L’Inter ha vinto ancora, spazzando il Milan; la Juventus si è imposta sulla Lazio e la Fiorentina ha battuto l’Atalanta. A sorpresa è arrivato il trionfo in rimonta del Frosinone sul Sassuolo, due invece le gare senza reti.A: pro edella4 Appena quattro partite, ma già delle situazioni abbastanza chiare: l’Inter corre – e lo fa sul serio – e la Juventus segue a passo svelto. La classifica vede loro nelle prime due posizioni, i nerazzurri a punteggio pieno (12 punti), i bianconeri a quota 10. Per ...

Curiosità: La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

È il Villanova Volley Bam (C) ad uscire vittorioso dal triangolare tutto cuneese con Sicom Cherasco e Insieme Marene - Savigliano (D). Nella prima sfida di...

E' ufficiale, l'Empoli calcio ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti e il suo staff. "Empoli Football Club rende noto - si legge in un comunicato - di aver sollevato dall'incarico di responsabile ...In Serie A dopo appena giornata traballano le prime panchine. Pazza email a Julian Nagelsmann: può venire in Italia ...