Serie A | Empoli | prima squadra di Serie A a cambiare allenatore

(Di martedì 19 settembre 2023) 2023-09-19 15:59:41 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Nnotizia che ora è confermata… ma che era prevista. Dopo il 7-0 contro la Roma di domenica scorsa e l’inizio di stagione difficile (ultimo con 0 punti su 12 possibili), L’ha deciso di procedere con il cambio in panchina: esonerato Zanetti, rientra Andreazzoli. Paolo Zanetti, che ha salvato lala scorsa stagione, non continuerà a guidare i toscani. Il terribile inizio del corso lo ha condannato. Un solo gol segnato e quattro sconfitte nel primo mese di gare. “L’Football Club comunica di aver affidato la direzione tecnica dellaad Aurelio Andreazzoli. Il tecnicoha sottoscritto un contratto annuale con opzione per un ulteriore campionato – ha ...

Curiosità: L'Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Empoli. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Dopo la vittoria 7 - 0 contro l', la squadra di Mourinho ha riacquistato fiducia ed è pronta ... Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ......delle condizioni ancora dubbie di Smalling potremmo ritrovare gli stessi del match contro l', ... Allenatore: Josè Mourinho (squalificato, ci sarà Salvatore Foti) Guarda su DAZN tutta laA ...

LA NOTA DEL CLUB – «Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore ...La Lazio di Sarri non è riuscita ancora a vincere una partita, mentre la Roma ha conquistato il primo successo domenica scorsa, tritando in casa l’Empoli per 7 a 0. Infondo alla graduatoria troviamo ...