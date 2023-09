Serie A | condannato a 19 anni di carcere l’uomo che ha accoltellato Pablo Mar

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 settembre 2023) 2023-09-18 15:04:38 Il web è in trepidazione: L’italiano, 47, che nell’ottobre 2022 hasei persone in un centro commerciale nel comune di Assago, in provincia di Milano (nord Italia), tra questi il ??calciatore spagnoloMar, che gioca nel Monza inA, e ne uccise uno, è statooggi a 19e 4 mesi di. Lo ha deciso il giudice di Milano dopo un breve processo una condanna a 19e 4 mesi e 30.000 euro come risarcimento per il padre della vittima, Luis Fernando Ruggieri, Boliviano, 47, impiegato del supermercato Carrefour morto dopo l’accoltellamento di massa, e 15mila euro per il resto dei feriti. “Chiedo scusa, non so cosa mi è successo, cosa mi è successo”ha detto l’imputato ...