Sequestrata struttura ricettiva usata per la prostituzione a Teverola

(Di martedì 19 settembre 2023)una. Il titolare avrebbe tollerato tale uso da parte di diverse persone in cambio di venti euroanche per lanella tarda serata di ieri. I Carabinieri della Stazione di, all’esito di una attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di unaper la. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Santa Maria Capua ...

Curiosità: Anonima sequestri (o Anonima sarda) è stata un'espressione giornalistica utilizzata dai media italiani per riferirsi a gruppi criminali originari della Sardegna dediti a sequestri di persona, assalti e rapine a mano armata, inizialmente in Sardegna ma poi anche in altre regioni italiane, in prevalenza dagli anni 1960 agli anni 1990.

E' stato verificato come ladel Centro di Raccolta consenta che eventuali sversamenti accidentali nell'area di deposto dei rifiuti pericolosi possano confluire nel sistema di trattamento ...CASERTA - La guardia di finanza ha sequestrato unaabusiva adibita alla fabbricazione di 'botti' illegali, a Vitulazio, nel Casertano. Sigilli anche a circa 30 chili di polvere pirica, ricavata dalla presenza di diverse materie prime (...

Teverola, prostituzione: sequestrata struttura ricettiva PUPIA

Lotta alla prostituzione, sequestrata una struttura ricettiva anteprima24.it

A Teverola (Caserta) i carabinieri della locale stazione, all'esito di una attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua ...nella tarda serata di ieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di una struttura ricettiva utilizzata per la ...