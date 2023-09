Curiosità: La seconda guerra cecena fu un conflitto armato combattuto tra il 1999 e il 2009 in territorio ceceno dall'esercito della Federazione russa, per riottenere il controllo dei territori conquistati dai separatisti ceceni.

"Questa aggressione non provocata nelKarabakh puo' essere descritta solo come atrocità di massa. L'Azerbaijan sta ignorando completamente tutti gli sforzi precedenti per stabilizzare la ...filo - armeni del- Karabakh hanno affermato che le forze azere stamane "hanno violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto lanciando attacchi ...

Separatisti Nagorno-Karabakh denunciano bombardamenti Baku Agenzia ANSA

Nagorno Karabakh, truppe dell'Azerbaigian entrano in forze nella regione separatista: “Operazione antiterrorismo” QUOTIDIANO NAZIONALE

Corridoi umanitari - Se da un lato il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha detto di star aprendo corridoi per evacuare i civili dal Nagorno-Karabakh, dall'altra il ministero degli Esteri armeno ...I separatisti filo-armeni del Nagorno-Karabakh hanno affermato che le forze azere stamane "hanno violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto lanciando attacchi missilistici ...