Sentieri Mediterranei | l’ex sindaco Giuditta | Festival snaturato

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa “C’eravamo tanto amati” in campagna elettorale, il nuovodi Summonte, Ivo Capone estorico primo cittadino, Pasquale, sembrano essere arrivati ai ferri corti. Già di recente Capone, all’approvazione del bilancio comunale, aveva apertamente criticato la passata gestione (LEGGI QUI) per la situazione finanziaria trovata all’ente comunale. Quella stessa gestione che pure lo ha sostenuto politicamente alla sua candidatura a, tra l’altro senza avversari, per effetto della convergenza in una lista unica. Stavolta è proprioad intervenire, dopo il week end di, storica manifestazione summontese che, secondoè apparsa davvero diversa ...

Curiosità: Vincenzo Avitabile, detto Enzo (Napoli, 1º marzo 1955), è un cantautore, compositore e sassofonista italiano.

Summonte . Sono stati in migliaia i visitatori che hanno affollato i vicoli e le strade di Summonte nel corso della 25esima edizione di '- Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d'Italia'. Summonte con la sua meravigliosa Torre Angioina ha ospitato una due giorni dedicata alle escursioni, in collaborazione ...... prendendo la parola alla conferenza stampa di presentazione degli Incontriche si ... si cimentano supericolosi in alta quota, cercando di passare il confine. Una via ...

Torna a Summonte Sentieri Mediterranei dal 16 settembre Nuova Irpinia

Summonte, boom di presenze alla prima serata di "Sentieri Mediterranei" Ottopagine

Continua il percorso de la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito che martedì 20 settembre farà tappa a Molfetta, nell’ambito del progetto “Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrocia ...Una cinquantina di persone si sono ritrovate nella piazza di Cuturella per poi avviarsi lungo il sentiero che porta a fiume, sotto la guida del responsabile dell'associazione Riccardo Maurizio Elia e ...