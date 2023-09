Senape | proprietà e utilizzi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 settembre 2023) Laè una pianta erbacea della famiglia delle Brassicaceae originaria dell’Asia. Ha numerose. Scopriamole insieme. LedellaLaè diffusa e coltivata in tutta Europa, contiene: vitamine A, C, K, sali minerali quali: zinco, calcio, selenio, ferro e magnesio Omega 3. Per queste sue caratteristiche detiene spiccatecurative di artrite, anemia, osteoporosi e asma. Questa piantina aromatica è in grado di: depurare l’apparato digerente, favorire la digestione, stimolare l’ossigenazione delle cellule e la circolazione sanguigna, attenuare i dolori reumatici, ostacolare la degenerazione dell’arteriosclerosi, regolare la glicemia, combattere l’ipercolesterolemia. Infine, ha un’azione analgesica in caso di raffreddamenti stagionali ...