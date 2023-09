“Sembri Ilary Blasi o Paola Caruso” Il vip irriconoscibile ed è subito valanga di insulti | fan sconvolti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Capelli biondi lunghi e piega impeccabile, make-up perfetto che fa risaltare i suoi lineamenti. Così il vip si è presentato sui social lasciando i suoi follower di stucco. Sempre piùdopo la decisione, presa qualche mese fa, di mostrarsi al suo pubblico con outfit e accessori da donna. A gennaio aveva sfilato con un abito da sposa e aveva commentato la decisione di sfilare all’amica Nathalie Caldonazzo. “Questo abito da sposa lo dedico a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!”, aveva detto lanciando frecciatine al veleno dopo aver sfilato per un noto brand. “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi”, aveva commentato. Leggi anche: “Cesara, ma che dici?!”. Grande Fratello 2023, la gaffe atroce della Buonamici: la ...