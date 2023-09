Se lo grattano | non è un problema Magalli | ritorno al vetriolo in Rai | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo aver affrontato gravi problemi di salute, Giancarloè tornato nellode I Fatti Vostri: quella di martedì 19 settembre è stata la prima apparizione in Rai dopo due anni di assenza. Il conduttore ha inaugurato una rubrica che sembra essere destinata a diventare un appuntamento fisso: riguarderà i personaggi storici che hanno inciso in maniera positiva sul corso della storia. La presenza indiè stata una grande sorpresa per i telespettatori, dato che i padroni di casa Tiberio Timperi e Anna Falchi non si erano fatti sfuggire nulla. È stato proprio Timperi ad accogliere, tra l'altro con una battuta: “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una viste diversa. “Va beh, se lo ...