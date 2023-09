(Di martedì 19 settembre 2023) Una malattia chela vita, il benessere, la socialità, mail. Non molti sanno che lanervosa, patologia così sottovalutata fino a poco tempo fa, è in grado-oltre a tutti i danni fisici che ben conosciamo e che la rendono un vero e proprio problema di salute pubblico - di danneggiare gravemente i denti, fino a causare l’impossibilità di sorridere, masticare correttamente, a volte addirittura parlare in maniera comprensibile. Da pochi giorni, però, è attivo il primo centro odontoiatrico in Italia a occuparsi della prevenzione e del trattamento dei danni alcausati dai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: è stato avviato all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano dalla dottoressa Clotilde Austoni, Odontoiatra Specialista in Chirurgia ...

Curiosità: Pretty Little Liars è una serie televisiva statunitense di genere teen drama, thriller e giallo trasmessa dal 2010 al 2017 per sette stagioni su ABC Family, canale via cavo dal 2016 rinominato Freeform.

...5 Svolge il solito lavoro per cui lo conosciamo bene, ma Anguissa glinettamente la scena - 6,... Speriamo solo che non si faccia fagocitare dallapresidenziale. Vedere infatti Dela e figlio ......5 Svolge il solito lavoro per cui lo conosciamo bene, ma Anguissa glinettamente la scena - 6,... Speriamo solo che non si faccia fagocitare dallapresidenziale. Vedere infatti Dela e figlio ...

Se la bulimia ruba (anche) il sorriso Panorama

Fame mia, quasi una biografia — Teatro della Tosse - Genova Teatro della Tosse

E’ stato attivato all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano un centro odontoiatrico che si occupa della prevenzione e del trattamento dei danni al sorriso causati dai disturbi dell’alimentazione: è il ...