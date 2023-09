Se il pulsante di accensione PC è rotto | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di martedì 19 settembre 2023) Non c'è niente di più frustrante di un PC che non si accende, nonostante premiamo ripetutamente il tasto d'. Un computer che non dà nessun segno di vita dopo la pressione del tasto potrebbe aver subito dei danni hardware o software che impediscono il corretto avvio di Windows (nei casi più lievi) o l'avvio della scheda madre (problema decisamente più grave). Nella guida che segue abbiamo raccolto tutti i suggerimenti per avviare un PC con, cercando di scoprire l'origine del problema ed intervenire fin dove possiamo. Sui PC fissi viene più facileil problema, mentre sui computer portatili il problema potrebbe essere così grave da comportare la sostituzione dell'intero computer. LEGGI ANCHE -> Tutti i modi di spegnere Windows 1) Controllare i cavi ...