Se Gasperini fosse stato nero o donna | si sarebbero indignati tutti per gli insulti di Firenze Damascelli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 settembre 2023) Tonyscrive sul Giornale che se, dopo gliricevuti a, ci sarebbe stata una sollevazione pubblica in sua difesa. Poiché invece è bianco ed è maschio, non se lo fila nessuno. Giampieroha un problema. Anzi due. Non c’entrano i rapporti acidi con i suoi calciatori e nemmeno i contenziosi con gli arbitri. Il primo problema è cheè nato a Grugliasco ed è di pelle bianca. Il secondo è che non è unaracconta glie i cori che(come altri di lui) ha subito ain diretta tv. E prosegue: Mettiamo il caso che, invece, ...