Scuole a emissioni zero | la sfida delle Comunità Energetiche

(Di martedì 19 settembre 2023) L’Italia sta iniziando a esplorare nuovi orizzonti nel campo dell’energia rinnovabile, e uno dei settori in cui questa rivoluzione potrebbe prendere piede è il sistema scolastico. Sebbene ci siano ancora pochebasate su energie rinnovabili nel Paese, nuovi incentivi, miglioramenti nella burocrazia e prossimi investimenti stanno spingendo sempre più persone a immaginare un futuro in cui lefanno parte di una rete energetica condivisa, sfruttando tecnologie pulite.nelleUn rapporto di Legambiente ha stimato che se venissero installati pannelli solari sui tetti di tutti i 40.000 edifici scolastici attivi in Italia (con almeno 20 kW di fotovoltaico), sarebbe possibile produrre energia sufficiente per coprire il fabbisogno di oltre ...

Curiosità: Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, pubblicato l'11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto in occasione della Conferenza delle parti "COP 3" della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

... gli investimenti sulle tecnologie satellitari, i posti negli asili nido edell'infanzia, le colonnine elettriche e l'acquisto di nuovi treni regionali a zero. L'ultimo passaggio per ...... i posti negli asili nido edell'infanzia (264.480 in totale) che non hanno subito tagli, ma ... sull'acquisto di nuovi treni regionali a zero, la modifica riguarda la composizione dei ...

Dal 1990 al 2022 l’Italia ha ridotto di circa il 20% le emissioni di gas serra, meno della media europea (-25%), meno della Francia (-22%) e della Germania (-36%). Nell’ultimo quinquennio il trend del ...Negli ultimi 60 anni, il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni in Italia con il maggior numero di eventi siccitosi. A documentarlo, una recente ricerca, patrocinata dal Ministero ...