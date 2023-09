Scuola | il ministro Valditara ospite a Sky TG24 DIRETTA

(Di martedì 19 settembre 2023) A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, èdi Skynel programma Buongiorno. Riprendendo il monito del presidente Mattarella sull'importanza degli alunni migranti o figli di migranti stranieri, ilha ribadito la "centralità dello studente" spiegando che la "novità della figura dei docenti tutor aiuterà l'inserimento". Secondo, "autorità e autorevolezza vanno di pari passo" e si vuole sempre più dare "strumenti a docenti per rafforzare autorevolezza". Inoltre ilrivendica: "Quest’anno abbiamo coperto tutte le cattedre, con meno supplenti".

Curiosità: La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.

Le novità per la scuola: Ieri il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato il disegno di legge per ... il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di reintrodurre valori, buon senso e serietà nella società per prevenire il declino del Paese, evidenziando il ruolo cruciale della scuola in ...

Approvata in Consiglio dei ministri la riforma della scuola: il voto in condotta avrà molta più importanza per la valutazione complessiva dello studente.Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara interviene a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e presenta le ultime novità introdotte ieri dal Cdm, con l'istituzione della ...