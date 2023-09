Scuola | 3 punti in meno a chi non raggiunge il 9 in condotta | le novità della riforma

Curiosità: La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.

...aLe modifiche prevedono anche una sezione dedicata all'educazione stradale nelle scuole secondarie. Coloro che frequenteranno corsi sulla sicurezza stradale potranno ottenere duebonus. ...Il nuovo regolamento sul comportamento ain 5Il voto di condotta sarà influente già a partire dalle classi medie, per diventare quasi una materia a sé stante nel corso delle superiori, ...

Scuola, stretta su sospensioni e voto in condotta: con il 6 si viene rimandati RaiNews

Scuola: dal voto in condotta al debito fino alla riforma degli istituti ... FIRSTonline

Ma in alcune frange delle rappresentanze studentesche (e non solo), a poche ore dal via libera ufficiale alla riforma, il malumore è già percepibile: “Si punta a un progetto di scuola autoritaria, in ...Pluriclassi e un "Patto di amicizia" tra i Comuni. Secondo i dati dell’Indire, gli istituti “mini” sono 11.627, per oltre il 50% elementari, con 648.111 studenti. Oltre un terzo si trova in Campania ...