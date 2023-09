Scopri con noi gli indirizzi più cool da visitare durante la Milano Fashion Week di Settembre 2023

Leggi su amica

(Di martedì 19 settembre 2023) Lasta per iniziare, addetti ai lavori, celebs eicon sono pronti a conquistare la città a colpi di stile. Ma la nostrache cos’ha da offrire? Oltre alle iniziative dedicate alla moda come i talk in Triennale curati da Cathy Horyn, l’opening della mostra “Luigi&Iango Unveiled” a Palazzo Reale e a tante altre iniziative, la nostra città è considerata una meta fondamentale per lo shopping, il cibo e il divertimento. Insieme con Carla Cereda, art director e head of buying di Biffi Boutiques e Banner, abbiamo creato un itinerario molto milanese che va “oltre” il quadrilatero della moda. Shopping time L’interno di Wait&See In boutique Sei giorni dellasi trovano 5 minuti di tempo fra una ...