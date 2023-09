Sciacalli che si approfittano di una disgrazia | Frecce Tricolori | La Russa picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Lo sciacallaggio contro lecontinua e allora a difesa della Pattuglia acrobatica nazionale si leva la voce di Ignazio La. «Non oso credere che ci possa essere qualcuno che tenta di approfittare di unacome questa, di un incidente come questo, per mettere in discussione una delle eccellenze italiane, a cui va tutta la mia stima e la mia profonda vicinanza in un simile momento di dolore», mette a verbale il presidente del Senato. Parole che arrivano dopo le continue dichiarazioni, da sinistra, che strumentalizzando la morte della piccola Laura chiedono di mettere a terra gli aerei con il Tricolore. Anche ieri, nel giorno in cui la procura di Ivrea ufficializza l'iscrizione nel registro degli indagati del pilota, il maggiore Oscar Del Dò, la lista di chi auspica la chiusura delle ...