Schlein ' cambia marcia' e sfida Meloni sul tema migranti

(Di martedì 19 settembre 2023) AGI - La convocazione della segreteria arriva un po' a sorpresa, nel tardo pomeriggio di domenica. Tanto che lunedì mattina, al Nazareno, gli esponenti Pd si sono contati sulle dita di una mano. Fra questi, Peppe Provenzano e Antonio Misiani. Gli altri si sono collegati da remoto. Persino la segretaria Ellynon era presente. Il fatto è che la situazione a Lampedusa sta precipitando, è la spiegazione che arriva da fonti dem, e una accelerazione del partito su questi temi si impone. Il primo segnale è la lettera dia Repubblica. L'attacco a Giorgiaè durissimo: "Mi accusa di fare propaganda, ma il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti", dice la segretaria che, poi, infila il dito dei rapporti interni alla maggioranza: "Capisco che sia nervosa oggi che Le Pen la silura da Pontida e deve applaudirsi da sola per ...

Curiosità: Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Ma [...] Il segretario del Pd probabilmente non si è resa conto che attualmente i Paesi dell'est Europa accolgono milioni di rifugiati ucraini e pertanto, se dovesse passare un meccanismo ...

Un appello che, nelle ultime ore, Schlein si è sentita ripetere anche da alcuni esponenti della sinistra del partito: "Bisogna essere più incisivi, rispondere colpo su colpo al governo". Un pressing ...Pier Luigi Bersani commenta la segretaria del PD Elly Schlein: viene guardata con sussiego da molti, ma ha capito due cose fondamentali: riconnettersi alla gente e organizzare un campo dell'alternanza ...