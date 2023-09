Scatole nere e il dettaglio su rottami dell' aereo | Frecce Tricolori | l' ultima ipotesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) La tragedia di Torino ha ancora molti punti su cui servono chiarimenti. Il pilotaè stato indagato ma solamente come atto dovuto per portare a termine alcune perizie e alcuni test fondamentali per le indagini. Ma di fatto il nuovo elemento che emerge dalla procura è che l'effetto bird strike potrebbe avere avuto in impatto minimo su quanto accaduto. Il pilota avrebbe detto, prima di lanciarsi col paracadute, di avere un "problema ad un motore". Poi lo schianto costato la vita a una bimba di cinque anni, la piccola Laura. Come riporta il Corriere le indagini si concentrano sulle misure di sicurezza adottate dall'Aeronautica e quelle programmate da Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Caselle e ha messo a disposizione la pista per il decollo. Ma un indizio decisivo in questa vicenda potrebbe arrivare ...