Curiosità: La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione calcistica.

VIGNOLA - Il nuovo polo della sicurezza delle Terre di Castelli, situato a Vignola fra via Pere via Pertini, è stato ufficialmente inaugurato alla presenza delle autorità in unain cui anche i cittadini hanno potuto visitare gli edifici di polizia locale, protezione civile e ...... ha perso il suo giocatore migliore per la sfida contro il. Il centrocampista marocchino ... Già inil tecnico Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa era apparso ...

Sassuolo, mattinata di test per i neroverdi in vista della Juventus Calcio News 24

Giornata di Test Mapei per la Primavera di Mister Bigica al MFC | U.S US Sassuolo Calcio

Nella tarda sera di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno tratto in arresto una persona, colta in flagranza di tentata estorsione perpetrata a Savignano sul Panaro. Nella circostanza i mi ...Nella mattinata di oggi è stato riscontrato un distacco delle piastre di copertura del Santuario di Fiorano. I vigili del fuoco di Sassuolo sono intervenuti con il supporto dell’autoscala di Modena ed ...